Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

Более 80 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Казахстане

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Еще пять случаев заболевания коронавирусом произошли в Казахстане, сообщил Минздрав страны.

Три случая произошли в Нур-Султане, еще два – в Алма-Ате.

Таким образом, к утру четверга в Казахстане подтверждены 86 случаев, коронавируса, из них в Нур-Султане – 44 случая, Алма-Ате – 34, Караганде и Шымкенте – по два случая, по одному – в Алма-Атинской, Актюбинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях.

Ранее стало известно, что на Украине более 140 человек заразились новым коронавирусом.

Казахстан коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Новозеландский стрелок признал вину по всем пунктам обвинения

Новозеландский стрелок признал вину по всем пунктам обвинения

Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек

Путин сменил место подключения к видеосаммиту G20

Что произошло за день: среда, 25 марта

Дипломаты помогут вернуться домой 85 россиянам с лайнера Costa Victoria

МИД в четверг завершит прием звонков о помощи с возвращением в Россию

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

На Украине ввели режим ЧС по всей стране сроком на 30 дней

На Украине ввели режим ЧС по всей стране сроком на 30 дней

Более 5 тыс. россиян застряли в ОАЭ из-за закрытия авиасообщения

Пандемия коронавируса

Принц Чарльз заразился COVID-19

Принц Чарльз заразился COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');