Более 80 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Казахстане

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Еще пять случаев заболевания коронавирусом произошли в Казахстане, сообщил Минздрав страны.

Три случая произошли в Нур-Султане, еще два – в Алма-Ате.

Таким образом, к утру четверга в Казахстане подтверждены 86 случаев, коронавируса, из них в Нур-Султане – 44 случая, Алма-Ате – 34, Караганде и Шымкенте – по два случая, по одному – в Алма-Атинской, Актюбинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях.

Ранее стало известно, что на Украине более 140 человек заразились новым коронавирусом.