Власти Москвы отрицают приостановку городских строек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Москомстройинвест назвал не соответствующей дествительности информацию телеграм-каналов о прекращении строительных работ в городе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Телеграм-каналы ранее в четверг сообщили, будто бы Москомстройинвест обязал застройщиков приостановить все стройки из-за коронавируса.

Специалисты Москомстройинвеста продолжают дистанционно контролировать работу застройщиков и строительство жилья, сообщала утром пресс-служба комитета. Внеплановые проверки документов, начатые до начала эпидемии, комитет завершит. Сейчас чиновники проверяют 16 застройщиков, по проектам которых выявлены риски различного характера, рассказала через пресс-службу председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.