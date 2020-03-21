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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Житель Приморья будет оштрафован за распространение слухов о коронавирусе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Приморском крае установили личность мужчины, который распространял слухи о заразившихся коронавирусной инфекцией на одном из предприятий Уссурийска.

Злоумышленником оказался 28-летний местный житель. Ложную информацию он рассылал с помощью мессенджера, сообщает региональное УМВД.

За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации в отношении мужчины составлен административный материал, который направлен в суд для рассмотрения. Жителю Приморья грозит штраф.

Ранее сообщалось, что административный протокол был составлен также на жительницу Амурской области, причастную к распространению слухов о случаях заражения среди работников Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), и на жительницу Нижнекамска (Татарстан) за распространение фейковой информации о коронавирусе.

Приморский край

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