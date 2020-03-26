В Москве будут проверять на COVID-19 родственников госпитализированных с подозрением на пневмонию

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Тестированием на коронавирус охватят родственников жителей Москвы, которых госпитализировали с подозрением на пневмонию, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) она заявила, что брать тест начнут с 27 марта. Сдать анализы смогут все родственники людей, которые направляются больницу с подозрением на пневмонию.

В настоящее время в обязательном порядке подлежат тестированию на коронавирус все жители Москвы старше 65 лет с признаками ОРВИ, хронические больные и госпитализированные с пневмонией.

Ракова отметила, что после предоставления на прошлой неделе регионам РФ права проводить лабораторные исследования на коронавирус в Москве запустили девять лабораторий.

"На сегодняшний день в сутки примерно проводится около 4 тысяч исследований на коронавирус только в своих московских лабораториях. В течение ближайшей недели увеличим мощности до 13 тысяч в сутки", - отметила заммэра.

Кроме того, власти Москвы увеличивают коечный фонд для лечения исключительно зараженных коронавирусом. К ранее открытым больницам с 27 марта переходит 15-я многопрофильная больница, в которой 1,3 тыс. коек.

"На этом мы не останавливаемся. В любом случае готовим дополнительные резервные мощности, которые можем развернуть в любой момент. (...) До середины апреля сделаем еще где-то 700 коек и к концу апреля примерно такое же количество", - добавила Ракова.