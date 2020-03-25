В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Москве умерли два пациента с коронавирусом, сообщает столичный оперштаб.

Пациентам было 73 года и 88 лет. При жизни им был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция".

Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии.

Оперативный штаб вновь напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

Ранее в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 163 - до 658. Из 163 новых случаев 120 зафиксированы в Москве.