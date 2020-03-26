Главврач больницы в Коммунарке назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в Москве

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пик заболеваемости коронавирусом в столице может наступить в середине - конце следующей недели, считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Я думал, что он (пик заболеваемости) будет в конце этой недели. Пока прирост есть, теперь, я думаю, что будет середина - конец следующей недели", - сказал Проценко в интервью Нюте Федермессер, опубликованном на ее канале в YouTube.

По его словам, сейчас нет избыточных мер в борьбе с распространением коронавируса. "Чем больше заградительных и карантинных мер мы примем сами для себя, тем это будет более эффективно", - сказал он.

25 марта в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Больница №40 в Коммунарке, в частности, предназначена для пациентов, зараженных коронавирусом или с тяжелыми пневмониями.

На сегодняшний день в Москве 546 заразившихся коронавирусной инфекцией, около ста лечатся на дому, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Общее количество заразившихся в Москве - 546. Это те лица, у которых есть лабораторно подтвержденный диагноз коронавируса... И около ста пациентов у нас еще лечатся на дому", - заявила Ракова в прямом эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в четверг.

По ее информации, большинство заболевших проходят лечение в стационаре - около 400 человек, 20 - в так называемых медицинских обсерваторах.

Заммэра напомнила, что в среду было выявлено 120 новых случаев заражения, в четверг - уже 136.