В мэрии Москвы разъяснили, какие группы граждан проходят анализ на коронавирус

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Лица с симптомами ОРВИ старше 60 лет и люди с патологическими заболеваниями находятся в группе высокого риска и проходят анализ на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в среду.

"В группе максимального риска находятся лица с симптомами ОРВИ, которые прибыли из государств ЕС, всех государств Европы, не входящих в ЕС, США, Великобритании, Украины, Белоруссии, КНР, Ирана и Южной Кореи, люди, которые имели контакты с заболевшим, либо с лицом, прибывшим из указанных стран, а также люди с диагнозом пневмония", - добавили в департаменте.

В группу высокого риска также входят лица с симптомами ОРВИ старше 60 лет и люди с хроническими патологиями (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкология), сообщили в ведомстве.

В группу среднего риска входят лица без симптомов ОРВИ, но прибывшие из неблагоприятных по коронавирусу стран или контактировавшие с заболевшими COVID-19, добавили в департаменте.

Люди с симптомами ОРВИ находятся в низкой группе риска, анализ им проводится по назначению врача, отметили в пресс-службе.