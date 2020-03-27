Оперштаб опроверг информацию о спецпропусках для перемещений по Москве

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Информация о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы является ложной, перемещения по городу не ограничены, заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как сообщили в штабе, граждане по-прежнему могут свободно ездить по столице, в том числе, и на общественном транспорте. По словам собеседника агентства, информация о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы является ложной.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудникам экстренных служб Москвы выдали специальные пропуска, позволяющие беспрепятственно перемещаться по столице, а также въезжать и выезжать из города.

Ранее в разных соцсетях несколько раз появлялась фейковая информация о закрытии Москвы на карантин и введении Минобороны РФ комендантского часа в столице. Московские власти и военное ведомство опровергали такие утверждения. Ранее в пятницу стало известно, что администрация Twitter удалила из соцсети фейки о планируемом введении комендантского часа в Москве.