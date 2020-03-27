Twitter удалил ложную информацию о комендантском часе в Москве

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Администрация социальной сети Twitter удалила фейковую информацию о якобы принятом Министерством обороны РФ приказе о введении комендантского часа в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

Накануне, 26 марта, Роскомнадзор на основании требования Генеральной прокуратуры направил в Twitter уведомление о необходимости удалить фейковую информацию.

В РКН напомнили, что меры по противодействию распространению в России фейковой информации, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка, принимаются Генпрокуратурой и Роскомнадзором на основании федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В четверг в Генпрокуратуре РФ заявили, что выявили фейковые сообщения, связанные с коронавирусом в Facebook, Twitter и "ВКонтакте", в связи с чем обратились в Роскомнадзор для ограничения доступа к указанному контенту.

Facebook, по данным Роскомнадзора, уже удалил фейковые сообщения о количестве зараженных COVID-19.

По данным 26 марта, в РФ количество инфицированных коронавирусом составило 840 человек.