Четвертый пациент с COVID-19 скончался в Москве

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Москве скончалась 56-летняя пациентка с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом.

"Скончавшаяся 56-летняя пациентка не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, число скончавшихся в Москве пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло четырех.

"Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции лицам, имеющим хронические заболевания", - добавил собеседник "Интерфакса".

Как сообщалось, в среду 25 марта московские власти подтвердили первые две смерти от коронавируса - это пожилые пациенты, у которых развилась пневмония. Позже в четверг, 26 марта, федеральный оперативный штаб подтвердил, что случаи официально включены в российскую статистику и стали первыми летальными исходами от COVID-19 в стране.

В пятницу утром стало известно о кончине 70-летней пациентки с двусторонней пневмонией и положительным результатом на COVID-19.

По данным на 27 марта, в Москве выявлено 703 случая заболевания новым коронавирусом, 18 человек выздоровели.