Что произошло за день: пятница, 27 марта

196 новых пациентов с коронавирусом в России, перенос ЕГЭ и первая песня Боба Дилана за восемь лет

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число случаев заболевания коронавирусом в России достигло 1036. За сутки выявлено 196 новых случаев, из них 157 - в Москве. Стало известно о еще двух летальных исходах - умерла 70-летняя пациентка с хроническими заболеваниями и 56-летняя женщина, у которой не было одного легкого. В Кремле подтвердили, что COVID-19 выявлен у одного из сотрудников администрации президента. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что взрывного роста заболеваемости в стране не наблюдается. В Минздраве анонсировали регистрацию нескольких новых тест-систем, а в Москве в пятницу в Филатовской больнице открылся крупнейший коронавирусный стационар.

- Гостиницы, санатории и детские лагеря в России остановят прием гостей до 1 июня. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо распространить на всю страну меры борьбы с коронавирусом, принятые в Москве, включая временное закрытие кафе и ресторанов, магазинов и парков. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что во время нерабочей недели в городе будет разрешена работа зоомагазинов и салонов связи. Между тем профильный комитет Госдумы одобрил ко второму чтению законопроект о крупных штрафах за нарушение карантина.

- Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом. Болезнь протекает у Бориса Джонсона в легкой форме, он соблюдает режим самоизоляции на Даунинг-стрит и продолжает выполнять свои обязанности. COVID-19 также диагностирован у министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока.

- Старт основной волны ЕГЭ перенесен на фоне коронавируса. Экзамены начнутся 8 июня - на две недели позже запланированного. Начало экзаменов для девятиклассников перенесено на 9 июня.

- Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о комендантском часе в Москве. Из-за публикации оказался заблокирован интернет-ресурс "Двач", владелец которого уже сообщил об удалении ложной информации. Кроме того, Роскомнадзор потребовал удалить и сообщения о стягивании бойцов Росгвардии к Москве и закрытии города. Между тем оперштаб опроверг выдачу спецпропусков экстренным службам для передвижения по Москве.

- Боб Дилан выпустил первую за восемь лет песню. Композиция Murder Most Foul об убийстве Джона Кеннеди длится 17 минут.