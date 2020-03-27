Оперштаб рассказал о третьей пациентке с коронавирусом, скончавшейся в России

Пожилая женщина страдала сахарным диабетом, имела терминальную почечную недостаточность и другие заболевания

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Один новый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Москве за минувшие сутки, общее число летальных исходов в России, ассоциированных с COVID-19, достигло трех.

"Также зафиксирован один летальный случай в Москве. Всего летальных случаев три", - говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

Как сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, умерла пожилая женщина. "В течение пяти дней пациентка лечилась самостоятельно, не обращаясь к врачам. При поступлении в одну из городских больниц у пациентки 70 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония", - сказали в оперативном штабе.

По словам собеседника агентства, женщина в течение 20 лет страдала сахарным диабетом, имела терминальную почечную недостаточность и другие сопутствующие заболевания.

Как сообщалось, в среду, 25 марта, московские власти сообщили о первых двух смертях от коронавируса - это пожилые пациенты, у которых развилась пневмония. Позже в четверг, 26 марта, федеральный оперативный штаб подтвердил, что случаи официально включены в российскую статистику и стали первыми летальными исходами от Covid-19 в стране.

Таким образом, все три летальных случая в России зафиксированы в Москве.

По последним данным на 27 марта, общее число заболевших коронавирусом в РФ выросло до 1036, 157 новых случаев пришлось на Москву.