Федеральный оперштаб подтвердил две первые смерти от COVID-19 в России

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции подтверждает первые два летальных случая от COVID-19 в России.

"Зарегистрировано 2 летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией, в Москве", - говорится в сообщении оперативного штаба.

Также сообщается, что за минувшие сутки в стране выздоровели и были выписаны 9 человек: один - в Москве, 5 - в Подмосковье и 3 - в Санкт-Петербурге. "За весь период выписано 38 человек", - отметили в штабе.

Накануне, 25 марта, вечером стало известно о смерти двух пожилых пациентов в Москве, у которых была пневмония и положительный тест на COVID-19. Пациентам было 73 года и 88 лет. При жизни им был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция".