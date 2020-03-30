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В оперштабе объяснили право Собянина ограничивать передвижение москвичей

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин имел все правовые основания для введения ограничений на перемещение граждан по городу в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом.

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Собеседник агентства пояснил, что режим повышенной готовности, введенный Собяниным 5 марта, предусмотрен ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Объявление режима повышенной готовности позволяет городским властям вводить ограничения и применять меры реагирования, необходимые для предотвращения распространения инфекции.

С 30 марта до 14 апреля для всех в Москве действует режим обязательной самоизоляции. Можно лишь передвигаться до места работы и обратно, к ближайшему продуктовому магазину и аптеке, выгуливать собак рядом с домом. Также предусмотрены и иные исключения из ограничений на передвижение граждан.

В ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.

Москва Сергей Собянин

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