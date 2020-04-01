Медиков с рисками по COVID-19 обязали сдавать тесты раз в неделю

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор обязал медиков, у которых есть риск заразиться коронавирусом на работе, сдавать анализы на COVID-19 не реже раза в неделю, а при появлении симптомов - немедленно. Об этом говорится в постановлении главы службы Анны Поповой, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

31 марта стало известно, что коронавирусом заразился главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко. Его учреждение принимает больных коронавирусной инфекцией. Проценко сообщил, что самоизолировался в рабочем кабинете.

Утром 1 апреля столичный оперативный штаб сообщил, что врачи и медсестры больниц, где лечат заразившихся, регулярно сдают анализы в зависимости от графика работы. В случае подтверждения инфекции к медикам применяется стандартный протокол: заболевшему и контактировавшим с ним необходимо изолироваться и в зависимости от тяжести симптомов заболевший лечится на дому или в стационаре.

Сейчас больных с коронавирусной инфекцией принимают в восьми городских стационарах: медицинском комплексе в Коммунарке, инфекционных клинических больницах № 1 и 2, в госпитале на Шаболовке, детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городской клинической больнице № 67 имени Л.А. Ворохобова (новый перинатальный корпус) и городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова.