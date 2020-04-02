Москвичам разъяснили порядок оказания стоматологической помощи при самоизоляции

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Стоматологические поликлиники Москвы приостановили плановый терапевтический, хирургический, ортопедический, ортодонтический, профилактический и детский стоматологический приемы, для оказания помощи на дому сформированы мобильные бригады, сообщили в департаменте здравоохранения столицы в четверг.

Не ведутся также диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, за исключением заболеваний и состояний, требующих экстренной или неотложной стоматологической помощи, говорится в сообщении.

По информации департамента, сформированы бригады из врачей и медсестер для оказания медицинской помощи (острая зубная боль и другие экстренные и неотложные состояния) на дому маломобильным гражданам; лицам, находящимся в режиме изоляции после возвращения из-за рубежа; лицам старше 65 лет; пациентам, имеющим хронические заболевания; больным COVID-19, находящимся на лечении на дому и в стационарах.

Прочие категории граждан (взрослые и дети) по-прежнему смогут получить в полном объеме экстренную и неотложную медицинскую помощь во всех городских стоматологических поликлиниках Москвы в часы их работы, добавили в департаменте.

В ночное время (с 20:00 до 08:00) экстренная и неотложная стоматологическая помощь оказывается: взрослым - в стоматологической поликлинике № 50 (ул. Верхняя Красносельская, д. 19), детям - в детской стоматологической поликлинике № 28 (ул. Генерала Ермолова, д. 12).