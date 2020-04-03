В Москве оштрафуют первых четырех больных коронавирусом, нарушивших карантин

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В пятницу в Москве впервые будут выписаны штрафы за нарушение больными коронавирусом COVID-19 условий лечения на дому, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, возглавляющий в Общественной палате Москвы комиссию по гражданскому обществу.

По его словам, это люди с подтвержденным диагнозом, которые по состоянию здоровья могли и решили лечиться дома, но затем пренебрегли обязанностью не выходить из своих квартир. Их поймали с помощью камер видеонаблюдения и поместили в инфекционную больницу.

Теперь им первым в Москве грозит административный штраф в 4 тыс. рублей по принятому на днях Мосгордумой и подписанному мэром закону.

Кроме того, по словам зампреда ОП Москвы, еще 12 заболевшим COVID-19 выдадут телефоны марки Huawei для установки приложения "Социальный мониторинг". "Это чистые номера с тем, чтобы они не боялись, что приложение будет тянуть их личные персональные данные и так далее", - сказал он.

В среду Мосгордума приняла закон, согласно которым нарушителей режима самоизоляции будут привлекать к ответственности в виде штрафа на сумму 4 тыс. рублей (при повторном нарушении - 5 тыс. рублей), в том числе с использованием видеонаблюдения и систем геолокации. Штраф в 5 тыс. рублей с эвакуацией автомобиля на спецстоянку предусмотрен и для нарушителей самоизоляции, управляющих транспортным средством. Закон был подписан мэром Сергеем Собяниным 2 апреля.

Ранее автор этого закона, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов сообщил "Интерфаксу", что штрафы будут применять в первую очередь в отношении зараженных COVID-19, сознательно нарушающих режим самоизоляции.

"Сейчас норма о штрафах за передвижение на автомобиле является "спящей", так как никакого ограничения на перемещения на личном транспорте в Москве мэром не введено. Штраф действует только в отношении больных коронавирусом, когда человек находится на домашнем лечении, он на карантине, он вообще не имеет права выходить. Он вышел сел за руль, мы его отследили по камерам, блокируем, его задержат отвезут в больницу, машину отвезут на спецстоянку", - сказал Щитов.

Он добавил, что этот штраф может также применятся к нарушителям, которые грубо игнорируют ограничительные меры, например, соберутся компанией в парке на шашлыки.