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В Москве оштрафуют первых четырех больных коронавирусом, нарушивших карантин

В Москве оштрафуют первых четырех больных коронавирусом, нарушивших карантин
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В пятницу в Москве впервые будут выписаны штрафы за нарушение больными коронавирусом COVID-19 условий лечения на дому, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, возглавляющий в Общественной палате Москвы комиссию по гражданскому обществу.

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По его словам, это люди с подтвержденным диагнозом, которые по состоянию здоровья могли и решили лечиться дома, но затем пренебрегли обязанностью не выходить из своих квартир. Их поймали с помощью камер видеонаблюдения и поместили в инфекционную больницу.

Теперь им первым в Москве грозит административный штраф в 4 тыс. рублей по принятому на днях Мосгордумой и подписанному мэром закону.

Кроме того, по словам зампреда ОП Москвы, еще 12 заболевшим COVID-19 выдадут телефоны марки Huawei для установки приложения "Социальный мониторинг". "Это чистые номера с тем, чтобы они не боялись, что приложение будет тянуть их личные персональные данные и так далее", - сказал он.

В среду Мосгордума приняла закон, согласно которым нарушителей режима самоизоляции будут привлекать к ответственности в виде штрафа на сумму 4 тыс. рублей (при повторном нарушении - 5 тыс. рублей), в том числе с использованием видеонаблюдения и систем геолокации. Штраф в 5 тыс. рублей с эвакуацией автомобиля на спецстоянку предусмотрен и для нарушителей самоизоляции, управляющих транспортным средством. Закон был подписан мэром Сергеем Собяниным 2 апреля.

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Ранее автор этого закона, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов сообщил "Интерфаксу", что штрафы будут применять в первую очередь в отношении зараженных COVID-19, сознательно нарушающих режим самоизоляции.

"Сейчас норма о штрафах за передвижение на автомобиле является "спящей", так как никакого ограничения на перемещения на личном транспорте в Москве мэром не введено. Штраф действует только в отношении больных коронавирусом, когда человек находится на домашнем лечении, он на карантине, он вообще не имеет права выходить. Он вышел сел за руль, мы его отследили по камерам, блокируем, его задержат отвезут в больницу, машину отвезут на спецстоянку", - сказал Щитов.

Он добавил, что этот штраф может также применятся к нарушителям, которые грубо игнорируют ограничительные меры, например, соберутся компанией в парке на шашлыки.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва

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