Москва не пошла на ужесточение мер в связи с COVID-19. Обобщение

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В связи с продлением в России нерабочих дней до 1 мая в Москве не стали вводить пропускной режим, ужесточать ограничительные меры, но их действие продлевается до 1 мая.

"Субъекты Федерации вправе самостоятельно принимать решения о масштабах вводимых ограничений и сроках их действия. В Москве сложилась наиболее сложная ситуация по распространению коронавирусной инфекции. Поэтому все ранее введенные ограничения будут продлены до 1 мая 2020 года", - написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте в четверг.

По его словам, горожане по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции жители всех возрастов, а не только старше 65 и с хроническими заболеваниями. Также остаются в силе требования социального дистанцирования на транспорте и в общественных местах.

Пропуска пока не нужны

При этом мэр подчеркнул, что пропускной режим в столице пока вводить не планируется.

"Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома. Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. Я искренне вам признателен. Поэтому пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить", - отметил Собянин.

По его словам, вопрос введения пропусков может быть рассмотрен при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима. "Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого", - подчеркнул Собянин.

Рестораны и салоны красоты откроются не раньше мая

Вместе с тем, в соответствии с его новым указом, магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы, салоны красоты и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена по 5 апреля, останутся закрытыми по 1 мая. Также до мая нельзя будет проводить спортивные зрелищные, досуговые и другие массовые мероприятия.

"Таким образом, мы сможем сохранить уровень социального дистанцирования, достигнутый в первую нерабочую неделю. С одной стороны, необходимый для сдерживания эпидемии и, с другой стороны, позволяющий функционировать городской экономике. Попросту говоря, живем дальше так, как на этой неделе", - отметил Собянин.

Кто продолжит работать

Мэр сообщил, что школы и колледжи в апреле продолжат обучение в дистанционном режиме с применением систем электронной школы.

Свою работу в длинные нерабочие дни продолжат медицинские организации и аптеки, продовольственные магазины и точки по продаже товаров первой необходимости, банки, организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы. Также ограничения не касаются организаций, выполняющих работы для противодействия распространению коронавируса, непрерывно действующие организации (предприятия с непрерывным технологическим процессом, обеспечивающие жизнедеятельность города: ЖКХ, транспорт, строители, энергетика, логистика и ряд других).

Кроме того, имеют право работать органы государственной власти, а также другие предприятия и организации, если их деятельность не приостановлена указом мэра.

Контроль за заболевшими и штрафы

Собянин заявил, что в то же время будет усилен контроль за нарушение карантина заболевшими коронавирусом и членами их семей.

"Пациенты с легкой формой заболевания проходят лечение на дому. И это налагает на них особую ответственность - не стать источником распространения инфекции для своих родственников и соседей. Абсолютное большинство заболевших строго соблюдают режим изоляции. Но 100%-й гарантии ответственного поведения дать, к сожалению, невозможно. Поэтому с сегодняшнего дня соблюдение режима самоизоляции заболевшими COVID-19 и членами их семей будет особо контролироваться с помощью современных технологий", - сообщил Собянин.

Он напомнил, что за нарушение режима такими гражданами предусмотрены серьезные наказания, так как это грозит опасностью для жизни и здоровья окружающих граждан.

Так, в минувшую среду Мосгордума приняла закон, согласно которым нарушителей режима самоизоляции будут привлекать к ответственности в виде штрафа на сумму 4 тыс. рублей (при повторном нарушении - 5 тыс. рублей), в том числе с использованием видеонаблюдения и систем геолокации. Штраф в 5 тыс. рублей с эвакуацией автомобиля на спецстоянку предусмотрен и для нарушителей самоизоляции, управляющих транспортным средством.

Ранее автор этого закона, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов сообщил "Интерфаксу", что штрафы будут применять в первую очередь в отношении зараженных COVID-19, сознательно нарушающих режим самоизоляции.

"Сейчас норма о штрафах за передвижение на автомобиле является "спящей", так как никакого ограничения на перемещения на личном транспорте в Москве мэром не введено. Штраф действует только в отношении больных коронавирусом, когда человек находится на домашнем лечении, он на карантине, он вообще не имеет права выходить. Он вышел сел за руль, мы его отследили по камерам, блокируем, его задержат отвезут в больницу, машину отвезут на спецстоянку", - сказал Щитов.

Он добавил, что этот штраф может также применятся к нарушителям, которые грубо игнорируют ограничительные меры, например, соберутся компанией в парке на шашлыки.

Переживем тяжелые времена

Собянин отметил, что опасность распространения COVID-19 стала "нашей реальностью.

"Есть тяжелобольные и умершие от этой болезни. Главный удар приходится по пожилым, но болезнь не щадит людей всех возрастов. Очевидно, что пандемия не закончится быстро. Надо набраться терпения и мужества. Нам придется пережить тяжелые времена", - написал он.

Мэр подчеркнул, что власти будут "делать все возможное и невозможное, чтобы побороть беду, чтобы как можно меньше москвичей пострадало от коронавируса".

"И очень важно сохранить нормальное функционирование города, его экономику и доходы граждан. Уверен, город победит все проблемы, и мы вернемся к нормальной жизни!" - обратился Собянин к москвичам.