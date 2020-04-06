Свыше 160 административных протоколов за нарушение карантина составлено в Москве

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Москве выписано уже более 160 протоколов по административным правонарушениям, связанным с нарушением режима самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

Как заявил Васенин в понедельник в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК), эти протоколы составлялись по статье 19.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный или муниципальный контроль, наказывается штрафом).

По словам начальника управления информации, речь в данном случае идет о таких случаях, когда "человеку было выдано предписание находиться дома, и он его не выполнял". Он отметил, что в целом практика административных нарушений в этой ситуации "достаточно маленькая".

"Московская полиция не ставит перед собой цель доставлять кого-то или задерживать. Цель - не протоколы, а разъяснение и предупреждение", - пояснил Васенин.

Ранее в апреле начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал, что постановления о штрафах были выданы первым трем нарушителям введенного в столице режима самоизоляции - зараженным коронавирусом гражданам, у которых болезнь протекала в легкой форме и который могли лечиться дома.

Ранее сообщалось, что Мосгордума приняла, а мэр столицы Сергей Собянин подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции в Москве. За сам факт нарушения гражданами установлен штраф в 4 тыс., за повторное нарушение - 5 тыс. рублей.