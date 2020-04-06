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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:41Заразились
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Подмосковные участковые прекратят прием граждан

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Подмосковье участковые уполномоченные прекратят прием граждан, чтобы снизить риски распространения коронавируса. Об этом пресс-служба ГУ МВД Московской области сообщила в соцсетях.

Пандемия коронавируса

Там сослались на усложняющуюся эпидемиологическую ситуацию.

В Московской области за сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 82, до 387. Новые случаи были выявлены в 42 районах.

Всего по стране за сутки выявлено 954 новых случая, их общее число на утро 6 апреля составляло 6343. В статистике лидирует Москва.

Московская область МВД Москва коронавирус

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