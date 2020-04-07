Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:30Заразились
на 07.04В России 7 497+1 154В мире 1 345 048+72 933

"Индекс самоизоляции" в Москве снова снизился

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Москвичи все меньше соблюдают условия режима самоизоляции и начинают покидать свои дома, следует из так называемого индекса самоизоляции компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 13:00 вторника, 7 апреля, составляет 2,9. "Большинство людей дома", - следует из статистики. Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5.

Пандемия коронавируса

Накануне в то же время индекс самоизоляции москвичей не превышал показателя 3,0. При этом, в прошлый вторник, 31 марта, индекс составил 3,6, а в прошлую среду, 1 апреля, снизился уже до 3,4.

В Московской области 7 апреля индекс домоседов варьируется от 3,7 в Железнодорожном до 2,3 в Котельниках.

Средний показатель уровня городской активности в Подмосковье зафиксирован также в Лобне (3,5), Долгопрудном (3,4), Королёве (3,4), Подольске (3,4), Коломне (3,3), Раменском (3,3), Электростали (3,3), Красногорске (3,3), Зеленограде (3,3).

Наиболее низкий уровень самоизоляции, кроме Котельников, отмечен в Реутове (2,4), Видном (2,5), Дзержинском (2,7) и Ногинске (2,7).

Индекс самоизоляции от "Яндекса"

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В РоссииЧто такое ЧС, ЧП, самоизоляция и карантинЧто такое ЧС, ЧП, самоизоляция и карантинЧитать подробнее

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры введены и на территории Московской области.

Кроме того, Собянин подписал закон о поправках в КоАП Москвы, которыми вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами в сумме 4-5 тыс. рублей.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва Яндекс

Новости по теме

Новости

В Москве выдано более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции

В Москве выдано более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции

В Москве около 1700 человек лечатся от коронавируса дома

Московский сервис заказа такси "Фаэтон" прекратил работу

Московский сервис заказа такси "Фаэтон" прекратил работу

В Москве до 1 мая не будут проводить проверки бизнеса в сфере недвижимости

В Новой Москве пьяный отец на ночь забыл своего сына-младенца на улице

За нарушение карантина в Москве наказали еще семь больных коронавирусом

В Москве скончались еще два пациента с коронавирусом

Суд оштрафовал Иисуса Воробьева, задержанного на Патриарших прудах с собакой

Задержанный на Патриарших мужчина с собакой раскрыл подробности инцидента

Задержанный на Патриарших мужчина с собакой раскрыл подробности инцидента

Свыше 160 административных протоколов за нарушение карантина составлено в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');