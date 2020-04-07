"Индекс самоизоляции" в Москве снова снизился

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Москвичи все меньше соблюдают условия режима самоизоляции и начинают покидать свои дома, следует из так называемого индекса самоизоляции компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 13:00 вторника, 7 апреля, составляет 2,9. "Большинство людей дома", - следует из статистики. Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5.

Накануне в то же время индекс самоизоляции москвичей не превышал показателя 3,0. При этом, в прошлый вторник, 31 марта, индекс составил 3,6, а в прошлую среду, 1 апреля, снизился уже до 3,4.

В Московской области 7 апреля индекс домоседов варьируется от 3,7 в Железнодорожном до 2,3 в Котельниках.

Средний показатель уровня городской активности в Подмосковье зафиксирован также в Лобне (3,5), Долгопрудном (3,4), Королёве (3,4), Подольске (3,4), Коломне (3,3), Раменском (3,3), Электростали (3,3), Красногорске (3,3), Зеленограде (3,3).

Наиболее низкий уровень самоизоляции, кроме Котельников, отмечен в Реутове (2,4), Видном (2,5), Дзержинском (2,7) и Ногинске (2,7).

Индекс самоизоляции от "Яндекса"

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры введены и на территории Московской области.

Кроме того, Собянин подписал закон о поправках в КоАП Москвы, которыми вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами в сумме 4-5 тыс. рублей.