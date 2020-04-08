"Яндекс" зафиксировал большое число людей на улицах Москвы

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Большинство жителей Москвы соблюдают требования режима самоизоляции, следует из так называемого индекса самоизоляции "Яндекса".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 16:00 в среду, 8 апреля, составил 2,9. "На улице много людей", - следует из статистики.

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. Накануне в такое же время индекс самоизоляции москвичей также показал 2,9. При этом, в прошлую среду, 1 апреля, показатель достигал отметки 3,4.

На 8 апреля, по данным сервиса, в Подмосковье довольно высокий индекс домоседов в Железнодорожном (3,6), Лобне (3,5), Электростали (3,4). Показатель 3,3 отражает индекс самоизоляции в Долгопрудном, Королёве, Раменском, Коломне, Подольске.

Самый низкий уровень самоизоляции в Московской области, по данным "Яндекса", в Котельниках (2,3), Реутове (2,4), Видном (2,5), Дзержинском (2,6).

Индекс самоизоляции

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на неё ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры введены и на территории Московской области.

Собянин подписал закон о поправках в КоАП Москвы, которыми вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами в сумме 4-5 тыс. рублей.