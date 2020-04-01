Российские аэропорты снизили пассажиропоток в марте на 75%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорты РФ в марте 2020 года зафиксировали падение общего пассажиропотока на 75% год к году, говорится в сообщении Международной ассоциации аэропортов (МАА).

"За минувшие сутки пассажиропоток в крупнейших российских аэропортах просел еще на 5%. Отрасль завершила март на уровне "минус" 75%", - говорится в сообщении.

Как уточняется, динамика пассажиропотока отражает ситуацию в 32 аэропортах России, в том числе в трех столичных: "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".