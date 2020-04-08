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Москва стала лидером по числу проведенных тестов на COVID-19

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург лидируют по количеству проведенных тестов на коронавирус, говорится в сообщении Роспотребнадзора в среду.

Пандемия коронавируса

"По абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию топ субъектов РФ выглядит следующим образом: Москва - 258 тыс. 979, Московская область - 79 тыс. 951, Санкт-Петербург - 39 тыс. 691", - отмечается в сообщении. Там уточняется, что всего в России в настоящий момент проведено более 910 тысяч тестов.

На четвертом месте по количеству сделанных исследований Свердловская область (26 тыс. 163), за ней идет Краснодарский край (22 тыс. 065), Тюменская область (19 тыс. 270), Сахалинская область (18952), Челябинская область (18354), Татарстан (17440). Замыкает десятку лидеров Красноярский край - там проведен 17 тыс. 301 тест.

При этом, отмечает служба, если посмотреть на статистику проведенных исследований на 100 тысяч населения, то здесь лидирует Сахалинская область. Там к настоящему времени проведено 3868 тестов на 100 тысяч населения. Москва на втором месте - 1982 исследования на 100 тысяч. На третьем месте Ямало-Ненецкий автономный округ с 1801 тестом.

По данным Роспотребнадзора, таким образом, сейчас "в РФ обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию".

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"Исследования на COVID-19 проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах России, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий", - сообщает служба.

В сообщении указывается, что сейчас в РФ зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирус.

"Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале", - поясняется в сообщении.

Днем ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России было проведено почти 800 тыс. тестов на коронавирус.

Москва в режиме самоизоляции

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Роспотребнадзор Москва Петербург Подмосковье коронавирус

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