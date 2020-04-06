Иркутский областной центр СПИД начал тестировать на коронавирус здоровых людей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Диагностическая лаборатория Иркутского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями приступила к обработке тестов на коронавирус, сообщается в понедельник на сайте учреждения.

"В ПЦР-лаборатории проводят исследования здоровым людям без симптомов заболевания, а также медицинским работникам, которые входят в группу риска. Анализы проводятся по направлению от поликлиник по месту жительства. В остальных случаях лабораторные исследования на коронавирус делаются в системе Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

С 3 апреля специалисты уже провели около 140 анализов, два оказались сомнительными, на повторную диагностику их направят в Иркутский противочумный институт. Ежедневно здесь могут проводить от 100 до 200 тестирований на коронавирус: тест-систем достаточно, ожидается поступление новой партии.

"На перепрофилирование лаборатории потребовалась неделя. Мы оперативно провели необходимое оснащение, установили фильтр в приточно-вытяжной вентиляции. Надеемся, что в ближайшее время поступят два бокса микробиологической безопасности, которые предназначены для оснащения рабочих мест. Главная наша задача - создать медикам необходимые условия для работы и сберечь их здоровье", - приводятся в сообщении слова главврача областного центра СПИД Юлии Плотниковой.

С 31 марта по 12 апреля в Иркутской области действует режим самоизоляции. По данным правительства региона, по состоянию на 9:00 по Москве понедельника, 6 апреля, в этом регионе скончался первый зараженный коронавирусной инфекцией пациент.

Зарегистрировано 13 случаев коронавируса, один пациент имеет сомнительный результат исследования, у четырех пациентов с сомнительным результатом диагноз не подтвержден.