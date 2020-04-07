В РФ провели почти 800 тысяч тестов на COVID-19

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Почти 800 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию сделано в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 795 тысяч тестов на COVID", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства во вторник.

Там добавили, что по последним данным, под меднаблюдением в связи с коронавирусной инфекцией в России остается 185 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начинает платное надомное тестирование на коронавирус (COVID-2019) в Москве и Подмосковье. Тест на коронавирус обойдется в 1250 рублей, без учета стоимости вызова медперсонала (в зависимости от места проживания пациента), сообщила руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова. Правительство в свою очередь обещает включить анализ на коронавирус в ОМС.

Накануне стало известно также, что в России зарегистрировали новый 40-минутный экспресс-тест на COVID-19.