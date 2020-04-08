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В Москве анонимы заминировали три больницы

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве 8 апреля неизвестные прислали электронные письма о минировании больниц, двух - на севере города и одной - в центре, сообщил информированный источник "Интерфакса".

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По его информации, эвакуации для проверки зданий проводить не будут.

Волна массовых рассылок ложных сообщений о минировании продолжается в России с 28 ноября. В Петерурге и Москве такие угрозы поступали почти каждый будний день, иногда дважды в день. Чаще всего анонимы сообщали о бомбах в судах, а также в школах, детских садиках, больницах, объектах транспорта, иногда страдали торговые и офисные центры. Иногда в рассылку подключались крупные города в регионах.

Чтобы бороться с анонимами, ФСБ и Роскомнадзор заблокировали несколько иностранных почтовых сервисов, с ящиков которых рассылаись угрозы. Рассылку это не остановило. В марте анонимы начали минировать взлетевшие пассажирские самолеты. Затем сообщения о минировании и проверках стали поступать редко на фоне введения режима самоизоляции.

Москва Петербург ФСБ Роскомнадзор

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