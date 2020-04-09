Более 40 человек выписали из больницы в Коммунарке за сутки

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - На лечении в 40-й столичной больнице в Коммунарке находятся 424 человека, с подтвержденным коронавирусом - 228 пациентов, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко в фейсбуке в четверг.

По его словам, за сутки в московскую больницу поступило 72 пациента, 44 человек выписали.

Проценко отметил, что в отделении реанимации и интенсивной терапии сейчас остаются 33 человека, из них 12 - на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По последним данным, в Москве зафиксирован 5 841 случай заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 270 пациентов, скончались 38.