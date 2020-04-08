Правительство выделило 8,8 млрд на строительство 16 инфекционных больниц

Строительством займется Минобороны

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ построит 16 быстровозводимых больниц инфекционного профиля, это внесет важный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня к нам присоединилось и Минобороны, которому выделены были соответствующие средства - около 8,8 млрд рублей на строительство 16 новых быстровозводимых больниц инфекционных. Я думаю, что это будет важным рывком", - сказал глава правительства в среду на встрече с думской фракцией ЛДПР, стенограмма которой размещена на сайте кабинета министров.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией построить в сжатые сроки 16 многофункциональных медицинских центров. Как заявлял 27 марта заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, строительство первых восьми многофункциональных медицинских центров будет завершено до 30 апреля, оставшиеся восемь - до 15 мая.

Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 млрд рублей из резервного фонда.