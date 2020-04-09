"Индекс самоизоляции" в Москве увеличился к вечеру

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Большинство жителей Москвы придерживаются режима самоизоляции и находятся дома в четверг вечером, следует из "индекса самоизоляции" от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 20:00 четверга, 9 апреля, составил 3,4. "На улице есть люди", - следует из статистики.

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. При этом, согласно индексу от "Яндекса", в 8:00 показатель составлял 3,4, а в 14:00 опустился до 2,7.

Достаточно высокий индекс самоизоляции также зафиксирован в нескольких городах Подмосковья - Железнодорожном (3,7), Коломне (3,6), Электростали (3,6), Лобне (3,6), Подольске (3,6), Королёве (3,5), Раменском (3,5).

Меньше всего, по данным "Яндекса", в вечернее время 9 апреля придерживаются режима самоизоляции в Котельниках (2,7), Реутове (2,7), Видном (2,8), Ногинске (3,0), Пушкине (3,0), Химках (3,0).

Что означают показатели "индекса самоизоляции"

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на неё ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры введены и на территории Московской области.

Кроме того, Собянин подписал закон о поправках в КоАП Москвы, которыми вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами в сумме 4-5 тыс. рублей.