В Москве возросло число людей, игнорирующих режим самоизоляции

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Почти половина москвичей соблюдает режим самоизоляции и остается дома, следует из "индекса самоизоляции" от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 14:00 составил 2,7. "На улице много людей", - следует из статистики.

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. Согласно исследованию, в обычный день, до коронавируса, в это время индекс составлял 0,0.

Накануне, 8 апреля, показатель "индекса самоизоляции" в Москве на 14:00 и на 16:00 составлял 2,9.

Ситуация с самоизоляцией в Подмосковье

Среднее количество домоседов также зафиксировано в нескольких городах Подмосковья. Так, наиболее высокий индекс самоизоляции - в Железнодорожном (3,5), Лобне (3,4), Электростали (3,2), Подольске (3,2), Зеленограде (3,1), Коломне (3,1), Королёве (3,1) и Раменском (3,1).

Меньше всего придерживаются требования самоизоляции в Котельниках (2,0), Реутове (2,1), Видном (2,1), Ногинске (2,4) и Дзержинском (2,5).

"Индекс самоизоляции"

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

Указ Собянина о самоизоляции

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на неё ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры введены и на территории Московской области.

Собянин подписал закон о поправках в КоАП Москвы, которыми вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами в сумме 4-5 тыс. рублей.