Полиция Петербурга назвала фейком сообщения о блокпостах на въезде в город

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Веселов заявил, что информация о перекрытии границ города не соответствует действительности.

"Это полный фейк. Фото, которые прикреплены к сообщениям, взяты с учений. Карта, которая якобы изображает расположение техники внутри города, не соответствует действительности", - сказал Веселов в видеообращении, размещенном в телеграмм-канале городского оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В соцсетях в течение нескольких дней распространяется информация о блокпостах и вооруженных людях в костюмах химзащиты на въезде в Петербург.

Как отметили в оперштабе, такой фейк распространялся и в других регионах, где вводят режим самоизоляции: в Уральском, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах.

На данный момент только один российский регион официально объявил о закрытии своих границ - Чечня. По словам главы республики Рамзана Кадырова, въезд и выезд в регион полностью закроется. Исключение сделают только для машин экстренных служб, доставки продовольствия и лекарств.