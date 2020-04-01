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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
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Полиция Петербурга назвала фейком сообщения о блокпостах на въезде в город

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Веселов заявил, что информация о перекрытии границ города не соответствует действительности.

"Это полный фейк. Фото, которые прикреплены к сообщениям, взяты с учений. Карта, которая якобы изображает расположение техники внутри города, не соответствует действительности", - сказал Веселов в видеообращении, размещенном в телеграмм-канале городского оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В соцсетях в течение нескольких дней распространяется информация о блокпостах и вооруженных людях в костюмах химзащиты на въезде в Петербург.

Как отметили в оперштабе, такой фейк распространялся и в других регионах, где вводят режим самоизоляции: в Уральском, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах.

На данный момент только один российский регион официально объявил о закрытии своих границ - Чечня. По словам главы республики Рамзана Кадырова, въезд и выезд в регион полностью закроется. Исключение сделают только для машин экстренных служб, доставки продовольствия и лекарств.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
Петербург МВД РФ

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