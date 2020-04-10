Судья вернул полиции протокол на автора комментария о стрельбе по нарушителям карантина

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге мировой судья судебного участка N°82 вернул в полицию протокол об административном правонарушении в отношении пользователя "ВКонтакте "Виталия Писарева. Ему вменили статью о злоупотреблении свободой слова в связи с комментарием об ограничениях по коронавирусу в Ленобласти, сообщила пресс-служба городских судов.

В протоокле сказано, что Писарев 2 апреля из дома опубликовал в группе "Девяткино LIVE Мурино" комментарий: "Все закрыто. Всюду военные и росгвардия. Сегодня перебежками и ползком кое как из Мурино выбрался. Был ранен в ногу". Его привлекли к ответственности по ч.9 ст.13.15 КоАП.

В протоколе комментарий был охарактеризован как недостоверные сведения о ситуации в Мурине. Тем самым Писарев создавал мнение у пользователей "об угрозе массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности".

Материалы возвращены полиции в связи с неправильным составлением протокола, оформлением других материалов, а также их неполнотой, сообщила пресс-служба.

Ранее комментарий Писарева Генпрокуратура России процитировала в очередном пресс-релизе о результатах поиска фейковых новостей о коронавирусе. Так Писарев ответил на вопрос жительницы Мурина, которая хотела приехать в город из Всеволожска, забрать мебель и уехать, Ее интересовало, пускают ли в город, в том числе грузовики, и все ли въезды открыты.

Прокуроры проверили сведения Писарева. В МВД и Росгвардии и в командовании Западным военным округом их заверили, что Мурино не закрывалось и что "огнестрельное оружие в целях пресечения возможного противоправного поведения граждан не используется".