Адвокат рассказал о первом в России деле о нарушении социальной дистанции

Административные протоколы составлены в отношении подмосковного журналиста

Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские составили первый в России протокол за нарушение дистанции от других граждан более одного метра, сообщил "Интерфаксу" адвокат правозащитной организации "Апология протеста" Леонид Соловьев в пятницу.

"Сегодня полицейские составили на подмосковного журналиста Романа Иванова два новых протокола: по статье 19.3 (невыполнение требований полиции о сохранении дистанции в 1 метр от других граждан) и по части 2 статьи 6.3 КоАП (несохранение дистанции от других граждан более 1 метра)", - сказал Соловьев.

Он отметил, что ранее Иванова пытались привлечь по статье 19.3 КоАП, но суд вернул дело в полицию.

Как утверждают в "Апологии протеста", это административное дело - первое в России по обстоятельствам, связанным с нарушением социальной дистанции в условиях распространения коронавируса.

В Москве и Московской области до 1 мая установлен режим самоизоляции. Он предполагает определенные правила поведения, в частности, соблюдение социальной дистанции между людьми.