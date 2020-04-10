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Путин поручил МВД и Росгвардии усилить контроль за соблюдением россиянами карантина

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил МВД РФ и Росгвардии принять дополнительные меры по соблюдению карантина россиянами, которые вернулись из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусной инфекцией, сообщает сайт Кремля.

Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, МВД и Росгвардии поручено принять дополнительные меры "по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в организациях и учреждениях", участвующих в борьбе с распространением COVID-19 в России, и на прилегающих к ним территориях.

Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 15 апреля, а после этого его необходимо предоставлять еженедельно.

Владимир Путин МВД Росгвардия коронавирус

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