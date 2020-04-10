Столичный суд оштрафовал еще двоих нарушителей самоизоляции на 15 тыс. рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Щербинский суд Москвы признал еще двоих граждан виновными в нарушении режима самоизоляции, который был введен из-за распространения коронавирусной инфекции, и назначил каждому штраф по 15 тыс. рублей, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

Суд вынес постановления по двум материалам по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), сказала Ехтанигова в пятницу.

На следующей неделе будут рассмотрены еще два аналогичных протокола в Тверском суде Москвы.

Накануне, 9 апреля, сообщалось, что девять москвичей, нарушивших режим самоизоляции, признаны виновными в административном правонарушении и оштрафованы.

"Во всех случаях граждане находились на дистанции больше 100 метров от адреса фактического проживания в отсутствие оснований, предусмотренных, в том числе указом мэра. Судами назначен штраф в размере 15 тысяч рублей в отношении каждого правонарушителя", - сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Это были первые штрафы по ст.6.3 КоАП, связанные с нарушением самоизоляции в отношении девяти москвичей.

Ранее Пресненский суд Москвы оштрафовал на 1 тыс. рублей жителя столицы Иисуса Воробьева за неповиновение сотрудникам полиции, которые задержали мужчину на прогулке с собакой в районе Патриарших прудов в центре Москвы, которая сейчас закрыта для посещения.