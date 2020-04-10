С начала апреля в Москве оштрафованы 14 нарушителей самоизоляции

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Еще пять жителей Москвы оштрафованы за нарушение режима самоизоляции, сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова; таким образом, с начала апреля в столице за данное правонарушение наказали уже 14 человек.

"Каждому из правонарушителей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сказала Солопова. По ее словам, судебные решения были вынесены Троицким судом (в отношении 1 гражданина), Щербинским судом (в отношении 2 человек), и Головинским (в отношении 2 человек) районными судами Москвы.

"Ситуация, как правило, идентичная - граждане находились на улице на расстоянии больше 100 метров от дома в отсутствие оснований, предусмотренных действующим в настоящее время нормами", - пояснила пресс-секретарь. Однако один из оштрафованных "в отсутствие экстренной необходимости и в отсутствие оснований, предусмотренных действующими нормами" ездил по Москве на машине без номеров (но в документах на авто знаки были указаны), отметила Солопова.

Гражданин был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые передали его своим коллегам для составления протокола по статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По словам Солоповой, мужчина "игнорировал разъяснения сотрудников полиции о необходимости соблюдения самоизоляции". "Вину он признал", - рассказала представитель Мосгорсуда.

Она отметила, что также в производстве Тверского, Останкинского и Черемушкинского судов находятся в общей сложности еще 4 материала о нарушении статьи 6.3 КоАП РФ, связанном с нарушением самоизоляции.

Первые штрафы за нарушение самоизоляции в Москве

Накануне, 9 апреля, в Мосгорсуде сообщили, что девять москвичей, нарушившие режим самоизоляции, признаны виновными в административном правонарушении. Им были назначены штрафы по 15 тысяч рублей каждому.

Так, Коптевский суд признал виновным в правонарушении гражданина, проживающего в Московской области, но находившегося в Москве в отсутствие оснований, предусмотренных указом мэра Москвы от 5 марта и постановлением губернатора Московской области от 12 марта.

Второй штраф вынес Преображенский суд в отношении женщины, которая находилась на спортивной площадке с нарушением дистанции в 100 метров от места фактического проживания. При этом она сорвала оградительную ленту.

Ранее Пресненский суд Москвы оштрафовал на 1 тыс. рублей жителя столицы Иисуса Воробьева за неповиновение сотрудникам полиции, которые задержали мужчину на прогулке с собакой в районе Патриарших прудов в центре Москвы, которая сейчас закрыта для посещения.