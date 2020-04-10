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С начала апреля в Москве оштрафованы 14 нарушителей самоизоляции

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Еще пять жителей Москвы оштрафованы за нарушение режима самоизоляции, сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова; таким образом, с начала апреля в столице за данное правонарушение наказали уже 14 человек.

"Каждому из правонарушителей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сказала Солопова. По ее словам, судебные решения были вынесены Троицким судом (в отношении 1 гражданина), Щербинским судом (в отношении 2 человек), и Головинским (в отношении 2 человек) районными судами Москвы.

"Ситуация, как правило, идентичная - граждане находились на улице на расстоянии больше 100 метров от дома в отсутствие оснований, предусмотренных действующим в настоящее время нормами", - пояснила пресс-секретарь. Однако один из оштрафованных "в отсутствие экстренной необходимости и в отсутствие оснований, предусмотренных действующими нормами" ездил по Москве на машине без номеров (но в документах на авто знаки были указаны), отметила Солопова.

Гражданин был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые передали его своим коллегам для составления протокола по статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По словам Солоповой, мужчина "игнорировал разъяснения сотрудников полиции о необходимости соблюдения самоизоляции". "Вину он признал", - рассказала представитель Мосгорсуда.

Она отметила, что также в производстве Тверского, Останкинского и Черемушкинского судов находятся в общей сложности еще 4 материала о нарушении статьи 6.3 КоАП РФ, связанном с нарушением самоизоляции.

Первые штрафы за нарушение самоизоляции в Москве

Накануне, 9 апреля, в Мосгорсуде сообщили, что девять москвичей, нарушившие режим самоизоляции, признаны виновными в административном правонарушении. Им были назначены штрафы по 15 тысяч рублей каждому.

Так, Коптевский суд признал виновным в правонарушении гражданина, проживающего в Московской области, но находившегося в Москве в отсутствие оснований, предусмотренных указом мэра Москвы от 5 марта и постановлением губернатора Московской области от 12 марта.

Второй штраф вынес Преображенский суд в отношении женщины, которая находилась на спортивной площадке с нарушением дистанции в 100 метров от места фактического проживания. При этом она сорвала оградительную ленту.

Ранее Пресненский суд Москвы оштрафовал на 1 тыс. рублей жителя столицы Иисуса Воробьева за неповиновение сотрудникам полиции, которые задержали мужчину на прогулке с собакой в районе Патриарших прудов в центре Москвы, которая сейчас закрыта для посещения.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Мосгорсуд Ульяна Солопова Москва ГИБДД МВД

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