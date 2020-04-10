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Московские поликлиники подключены к работе с зараженными коронавирусом

По словам Собянина, ситуация в городе "набирает обороты"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы задействовали городские поликлиники в работе с больными коронавирусом, а также сорок непрофильных клиник, в которых есть компьюютерные томографы, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, ситуация с коронавирусом в городе "набирает обороты".

Пандемия коронавируса

"Все клиники, больше 40, у которых есть компьютерная томография, на системной основе начинают диагностировать больных коронавирусом и оказывать им амбулаторную помощь, вести их в постоянном режиме, - сказал он. - Ситуация становится все более проблемной. Поэтому помимо стационаров, специализирующихся на борьбе с коронавирусом, в борьбу вступает и поликлиническая сеть. Она и до этого работала с пациентами, но с сегодняшнего дня это другая системная работа".

По словам Собянина, эта работа потребует изменений как графика работы поликлиник, так и мер санитарно-медицинской безопасности. Она будет вестись круглосуточно. Он добавил, что эта работа поможет ускорить диагностику больных и улучшит оказание помощи амбулаторным больным.

Как сообщил замглавврача 68-й поликлиники Александр Карпович, за два последних дня было проведено 15 обследований, у восьми пациентов была обнаружена пневмония.

"За последние два дня мы подготовили наш блок компьютерной диагностики для раннего выявления жизнеугрожающих осложнений. Обследование легких компьютерным томографом позволяет выявить картину тех изменений, которые являются основанием для госпитализации. За два дня было проведено 15 обследований, у восьми пациентов обнаружена пневмония средней степени тяжести, и они направлены на госпитализацию", - отметил он.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва Сергей Собянин коронавирус Алексей Карпович

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