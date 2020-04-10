Московские поликлиники подключены к работе с зараженными коронавирусом

По словам Собянина, ситуация в городе "набирает обороты"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы задействовали городские поликлиники в работе с больными коронавирусом, а также сорок непрофильных клиник, в которых есть компьюютерные томографы, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, ситуация с коронавирусом в городе "набирает обороты".

"Все клиники, больше 40, у которых есть компьютерная томография, на системной основе начинают диагностировать больных коронавирусом и оказывать им амбулаторную помощь, вести их в постоянном режиме, - сказал он. - Ситуация становится все более проблемной. Поэтому помимо стационаров, специализирующихся на борьбе с коронавирусом, в борьбу вступает и поликлиническая сеть. Она и до этого работала с пациентами, но с сегодняшнего дня это другая системная работа".

По словам Собянина, эта работа потребует изменений как графика работы поликлиник, так и мер санитарно-медицинской безопасности. Она будет вестись круглосуточно. Он добавил, что эта работа поможет ускорить диагностику больных и улучшит оказание помощи амбулаторным больным.

Как сообщил замглавврача 68-й поликлиники Александр Карпович, за два последних дня было проведено 15 обследований, у восьми пациентов была обнаружена пневмония.

"За последние два дня мы подготовили наш блок компьютерной диагностики для раннего выявления жизнеугрожающих осложнений. Обследование легких компьютерным томографом позволяет выявить картину тех изменений, которые являются основанием для госпитализации. За два дня было проведено 15 обследований, у восьми пациентов обнаружена пневмония средней степени тяжести, и они направлены на госпитализацию", - отметил он.