"Индекс самоизоляции" москвичей вырос и достиг 3,9

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Большинство жителей Москвы в эту субботу находятся дома и придерживаются режима самоизоляции, следует из индекса самоизоляции "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 8:00 составляет 3,9. Этот показатель соответствует характеристике "Большинство людей дома", где наилучший показатель дисциплинированности граждан - 5, а худший - 0.

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Накануне в это же время индекс составил 3,4.

Высокий уровень самоизоляции показывают жители некоторых городов Московской области. Так, индекс 4,3 отмечается в Зеленограде, Лобне, Королёве, Электростали.

Наиболее высокий уровень городской активности на 8 утра субботы отмечается, согласно "Яндексу", в Котельниках (3,1), Реутове (3,2), Видном (3,4), Дзержинском (3,5).

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на неё ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Как стало известно накануне, на следующей неделе в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу постепенно будет вводиться система пропусков для передвижения по Москве. Мэр Сергей Собянин сообщил, что пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.