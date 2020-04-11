На въездах в Москву начали спрашивать цель посещения города

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Наряды Госавтоинспекции, которые работают на всех въездах в Москву, уточняют у граждан причину въезда в столицу. Об этом сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

Он также заявил, что численность нарядов полицейских в Москве увеличена в связи с мерами предотвращения коронавирусной инфекции. В настоящее время, сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы в круглосуточном режиме.

Представитель ГУ МВД призвал граждан проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные ограничения.

"Старайтесь не покидать жилище без крайней необходимости, отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения. Помните: успешно противодействовать распространению коронавирусной инфекции можно только при ответственном отношении каждого гражданина", - добавил представитель управления.

Период с 1 по 30 апреля объявлен в России нерабочим с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. В Москве на следующей неделе в связи с осложнением эпидемиологической ситуации постепенно будет вводиться система пропусков для передвижения по городу.