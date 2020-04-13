В Москве в третий раз за время пандемии продезинфицировали все дороги и тротуары

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В столице в рамках борьбы с распространением COVID-19 в третий раз полностью продезинфицировали дороги и тротуары, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

"В рамках масштабной дезинфекции, которую коммунальные службы провели в воскресенье (12 апреля - ИФ), были обработаны все дороги, тротуары, дворовые территории. Масштабная работа по дезинфекции проводилась в третий раз для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - сказал Бирюков журналистам в понедельник.

Он подчеркнул, что была проведена сплошная обработка специальными средствами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог с прилегающими парковками, тротуаров, дворовых территорий и межквартальных проездов.

"Проведены работы по дезинфекции 7,6 тысяч объектов дорожного хозяйства и более 25 тысяч дворовых территорий. В сплошной обработке дезинфицирующими препаратами объектов было задействовано 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники",- отметил Бирюков.

Он также сообщил, что работы по дезинфекции дорог и общественных пространств будут продолжены. "Сотрудники коммунальных служб будут проводить эти мероприятия на регулярной основе до тех пор, пока будет сохраняться угроза распространения в городе коронавирусной инфекции. Все необходимые ресурсы для этого имеются", - отметил он.