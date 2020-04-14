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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:41Заразились
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Минстрой попросил признать ЖКХ одной из наиболее пострадавшей от коронавируса отраслей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минстрой попросил правительство включить ЖКХ в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, сообщил через пресс-службу глава ведомства Владимир Якушев.

Пандемия коронавируса

Он объяснил, что нагрузка на управляющие компании увеличилась: от них требуют чаще убирать помещения, проводить их дезинфекцию, разъяснять жильцам, как себя вести в местах общего пользования. А также они должны в срок подготовить жилье к следующему отопительному сезону.

Еще одной задачей управляющих компаний замминистра строительства Максим Егоров назвал дезинфекцию домов и подъездов, чтобы жильцам было безопасно в них находиться. Он также напомнил, что компании должны позаботиться о безопасности своих сотрудников и обеспечить их средствами индивидуальной защиты, санитарной обработки, дезинфицирующими средствами.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Испанские медики вновь зафиксировали рост смертности пациентов с COVID-19. Число жертв коронавируса в стране превысило 16 тыс. На фото: медики больницы Северо Очоа в пригороде Мадрида скорбят о погибшем от коронавируса коллеге.Статую Христа в Рио-де-Жанейро, подсветили в знак благодарности медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекциейДезинфекция общественных мест в испанском Овьедо12 апреля. Репетиция прямой трансляции благотворительного балета "Dance Through It" прошла в Пражском национальном театре во время пандемии коронавируса COVID-19.11 апреля. Манекены заменили зрителей на первом матче профессиональной бейсбольной лиги на Тайване.10 апреля. В Лос-Анджелесе вводится обязательное ношение защитных масок в общественных местах. На фото: женщина в очереди за продуктами.9 апреля. В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 5 274 человек9 апреля. Чешские производители выпустили ограниченную серию игрушек в защитных масках для лица9 апреля. 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Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.1 апреля. В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах.1 апреля. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
Испанские медики вновь зафиксировали рост смертности пациентов с COVID-19. Число жертв коронавируса в стране превысило 16 тыс. На фото: медики больницы Северо Очоа в пригороде Мадрида скорбят о погибшем от коронавируса коллеге.
Минстрой коронавирус Владимир Якушев ЖКХ Максим Егоров

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