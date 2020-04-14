Минстрой попросил признать ЖКХ одной из наиболее пострадавшей от коронавируса отраслей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минстрой попросил правительство включить ЖКХ в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, сообщил через пресс-службу глава ведомства Владимир Якушев.

Он объяснил, что нагрузка на управляющие компании увеличилась: от них требуют чаще убирать помещения, проводить их дезинфекцию, разъяснять жильцам, как себя вести в местах общего пользования. А также они должны в срок подготовить жилье к следующему отопительному сезону.

Еще одной задачей управляющих компаний замминистра строительства Максим Егоров назвал дезинфекцию домов и подъездов, чтобы жильцам было безопасно в них находиться. Он также напомнил, что компании должны позаботиться о безопасности своих сотрудников и обеспечить их средствами индивидуальной защиты, санитарной обработки, дезинфицирующими средствами.