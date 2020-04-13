Штрафы за нарушения с цифровыми пропусками в Москве составят до 40 тыс. рублей

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Штрафы за неиспользование цифровых пропусков по Москве и различные нарушения с их использованием составят от 1 до 40 тысяч рублей, заявил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Суммы штрафов будут варьироваться в зависимости от состава нарушений и их повторов, сказал в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Лысенко, отвечая на вопрос о сумме штрафов.

Он также отметил, что если человек, который должен сидеть дома, попытается оформить пропуск, к нему будут применены меры, "обозначенные в указе (мэра Москвы Сергея Собянина о штрафах за нарушение режима самоизоляции - ИФ) и КоАП", а его пропуск будет заблокирован.

Лысенко также рассказал, что система выдачи цифровых пропусков подвергается небывалому количеству хакерских атак, но справляется с нагрузкой, хотя могут быть проблемы с доступом. Он подчеркнул, что система выдает пропуска и их можно проверить.

Пропускной режим в Москве и области

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина и аналогичным постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева, с понедельника начинается оформление цифровых пропусков, которые станут обязательными для поездок по территории двух регионов с 15 апреля.

Пропуск будет представлять собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки.

Получить цифровой пропуск жители Москвы могут на портале mos.ru, либо отправив СМС на короткий номер 7377, либо по телефону +7 (495) 777-77-77. Жители Московской области могут оформить пропуск на сайте uslugi.mosreg.ru, либо отправив СМС на номер 0250, либо позвонив по телефону 8-800-550-50-30.