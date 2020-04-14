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Заскучавший на самоизоляции житель Березовского получил штраф

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В городе Березовский мировой суд оштрафовал на 900 рублей жителя города, который в марте вернулся из Казахстана и нарушил двухнедельную самоизоляцию. В суде он объяснил, что дома ему было скучно, сообщила пресс-служба Свердловского облсуда.

Пандемия коронавируса

По возвращении из командировки он получил предписание Роспотребнадзора о том, что должен самоизолироваться дома на две недели. Неделю спустя он уехал с семьей в Новолялинский район, отправив по пути смс-ку участковому. В суде он затем подтвердил, что уехал из дома, так как "дома было скучно находиться, а в поселке есть чем заняться".

Суд признал его виновным в неповиновении законному распоряжению Роспотребнадзора (ч.1 ст 19.4 КоАП).

Эпидемия одиночества

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Свердловская область коронавирус Казахстан Березовский Роспотребнадзор

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