Посты ГИБДД на въездах в Москву усилили омоновцами

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские посты на въездах в Москву усилены сотрудниками ОМОН Росгвардии, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

Кроме того, по его словам, улицы столицы патрулируют экипажи вневедомственной охраны. "Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования проводят профилактиктические беседы с гражданами, рассказывают о мерах предосторожности, чтобы снизить интенсивность распространения коронавирусной инфекции, просят без необходимости не выходить из дома", - сказал собеседник агентства.

При этом сотрудники Росгвардии пока не получали дополнительных распоряжений о проверке электронных пропусков граждан, а также приказов об усилении патрулей, отметил он.

В субботу, 11 апреля, начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин рассказал "Интерфаксу", что наряды Госавтоинспекции, которые работают на всех въездах в столицу, начали уточнять у граждан причину въезда в город.

Он также заявил, что численность нарядов полицейских в Москве увеличена в связи с мерами предотвращения коронавирусной инфекции. По словам Васенина, сотрудники МВД начали патрулировать все районы столицы в круглосуточном режиме.