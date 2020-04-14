Каждый третий москвич приостановил работу из-за коронавируса

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг распространения коронавируса оказала влияние на рынок труда Москвы, и 32% москвичей временно перестали работать, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга "Ромир", поступившие во вторник в "Интерфакс".

Исследование показало, что 12% москвичей вообще остались без работы. Чаще всего в такой ситуации оказываются люди в возрасте 45-50 лет (16% респондентов данной возрастной категории).

Еще 30% горожан трудятся неполный рабочий день. Столько же москвичей не ощутили в своей жизни никаких изменений. Согласно опросу, 39% жителей столицы серьезно потеряли в своих доходах.

"Очевидно, что, помимо медицинских угроз, пандемия коронавируса приносит и серьезные социальные изменения. Люди теряют доходы, работу. Вне всякого сомнения, пандемия минует острую фазу, но с социальными последствиями нашим элитам предстоит разбираться серьезно и долго", - сказал президент исследовательского холдинга Андрей Милехин, которого цитирует пресс-служба "Ромир".

Опрос был проведен в апреле среди 500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в Москве.