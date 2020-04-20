22% россиян заявили, что очень боятся заразиться коронавирусом

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Половина россиян (55%) затрудняются оценить, насколько малы или велики риски заразиться коронавирусом, но при этом 22% респондентов сильно боятся, что могут заболеть COVID-19, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Исследование показало, что 28% россиян считают вероятность заболеть незначительной, 17% респондентов полагают, что она достаточно велика.

Согласно опросу, 22% россиян сильно опасаются, что могут заразиться коронавирусом, 55% сограждан боятся этого лишь в определенной степени. В том, что ничего опасного не случится, уверен каждый десятый россиянин, отмечает в ВЦИОМ.

Подавляющее большинство опрошенных (86%) считают, что они достаточно проинформированы о ситуации с COVID-19, а также о способах его распространения. При этом 11% респондентов полагают, что такой информации недостаточно.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 16 апреля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.