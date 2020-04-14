"Индекс самоизоляции" незначительно снизился в Москве

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Большинство жителей Москвы соблюдают требования режима самоизоляции и находятся дома, следует из "индекса самоизоляции" от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 8:00 вторника составил 3,6. "Большинство людей дома", - следует из статистики.

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. Накануне, 13 апреля, в это же время индекс составил 3,7.

По данным сервиса, достаточно высокий уровень самоизоляции также зафиксирован в некоторых городах Московской области. Так, в Железнодорожном, Ивантеевке, Красногорске и Лобне индекс составил 3,9. Немного ниже этот показатель в Королёве (3,8), Лыткарино (3,8), Павловском посаде (3,8), Орехово-Зуево (3,8), Одинцово (3,8), Серпухове (3,8).

Наиболее низкий "индекс самоизоляции" в Подмосковье зафиксирован в Ногинске (3,2), Фрязино (3,2), Пушкино (3,3), Реутове (3,3), Котельниках (3,3), Дзержинском (3,3), Видном (3,3), Домодедово (3,3) и Солнечногорске (3,3).

Как рассчитывают "индекс самоизоляции"

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на неё ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры введены и на территории Московской области.

С 13 апреля в Москве начинается оформление для граждан цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте, а также такси. Соответствующий указ о введении в городе пропускного режима подписал на днях мэр Москвы Сергей Собянин. Пропускная система будет носить заявительный характер, получить цифровой пропуск сможет каждый, а "перечень уважительных причин для поездок является открытым".