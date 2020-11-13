Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 13.11В России 1 880 551+21 983В мире 52 733 290+606 497

Минстрой изменит правила проектирования инфекционных больниц

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минстрой сообщил, что изменит правила проектирования зданий медицинских организаций исходя из опыта строительства быстровозводимых инфекционных больниц. Чиновники считают, что изменения позволят снизить риск внутрибольничной инфекции, повысить пожарную безопасность зданий и ускорить их возведение.

Пандемия коронавируса

Правила также отменят избыточные требования по наличию и количеству индивидуальных боксов при приеме и размещении инфекционных больных, а также позволят увеличить мощности медицинских организаций.

Будут оптимизированы расстояния между корпусами, добавили в Минстрое. Также будет сокращено требуемое расстояние от корпусов больниц до красных линий, то есть до зданий за пределами территории больничного комплекса - из правил уберут требование по минимальному расстоянию в 30 м от больничных корпусов до красных линий.

"Это требование практически невыполнимо при реконструкции существующих больниц, однако с учетом кратковременного интенсивного лечения в большинстве больниц зеленая зона может быть безопасно сокращена", - объяснил через пресс-службу замминистра строительства замглавы Дмитрий Волков.

Ведомство уточнит требования к объемно-планировочным решениям инфекционных больниц для организации потоков и устройства санитарных пропускников. Будут установлены требования к помещениям приема и госпитализации больных с инфекционными заболеваниями, палатным отделениям, лабораториям разного уровня биологической опасности и к площадям роботизированных операционных и отделений профилактической дезинфекции и уборки. Также чиновники пропишут требования к организации воздухообмена для отделений радионуклидной диагностики и терапии, а также книгохранилищ.

Для зданий из быстровозводимых конструкций уменьшат ограничение по минимальной ширине коридоров.

"Жизнь и работа в условиях пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, определили новые вызовы для строительной отрасли в целом и особенно в сегменте строительства больниц и других объектов медицинских организаций", - заявили в министерстве.

При изменений свода правил 158 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования" будет учтен опыт строительства быстровозводимых инфекционных больниц в Подмосковье и больниц Минобороны России. В Минстрое считают, что обновление норм проектирования и строительства быстровозводимых больниц позволит сократить сроки строительства до 30-60 дней.

Инфекционную больницу в поселении Вороновское в ТиНАО весной построили за 34 дня. Там возвели около 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Полноценный госпиталь на 800 коечных мест оснащен всем необходимым оборудованием, имеет собственную кислородную станцию, блоки приема и выписки пациентов с "чистыми" зонами, общежития для персонала. Заммэра Москвы Андрей Бочкарев говорил. что при необходимости город готов повторить этот опыт и построить полноценный капитальный госпиталь за месяц.

Инфекционный центр в Новой Москве

12
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Хроника 09 января – 13 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Минстрой Дмитрий Волков коронавирус Москва Московская область Андрей Бочкарев

Новости по теме

Новости

Google отверг обвинения в предвзятости к российским СМИ на YouTube

Google отверг обвинения в предвзятости к российским СМИ на YouTube

В Думу внесен законопроект о едином госзаказчике в строительстве

Путин распорядился создать Ассамблею народов России

Суд не разрешил нижегородцу сфотографироваться на паспорт в дуршлаге

В Кремле заметили жесткость задержания мэра Томска

"Роскосмос" решил оформить как товарный знак фразу Гагарина "Поехали!"

Из-за аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске возбудили уголовное дело

Из-за аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске возбудили уголовное дело

ЦБ обязал системно значимые банки с октября ввести оплату через СБП с QR-кодами

ЦБ обязал системно значимые банки с октября ввести оплату через СБП с QR-кодами

Фрагменты аварийно севшего Ан-124 начали отделяться еще в полете

Фрагменты аварийно севшего Ан-124 начали отделяться еще в полете

В РФ зарегистрировано почти 22 тысячи новых случаев заражения COVID-19

В РФ зарегистрировано почти 22 тысячи новых случаев заражения COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');