Минстрой изменит правила проектирования инфекционных больниц

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минстрой сообщил, что изменит правила проектирования зданий медицинских организаций исходя из опыта строительства быстровозводимых инфекционных больниц. Чиновники считают, что изменения позволят снизить риск внутрибольничной инфекции, повысить пожарную безопасность зданий и ускорить их возведение.

Правила также отменят избыточные требования по наличию и количеству индивидуальных боксов при приеме и размещении инфекционных больных, а также позволят увеличить мощности медицинских организаций.

Будут оптимизированы расстояния между корпусами, добавили в Минстрое. Также будет сокращено требуемое расстояние от корпусов больниц до красных линий, то есть до зданий за пределами территории больничного комплекса - из правил уберут требование по минимальному расстоянию в 30 м от больничных корпусов до красных линий.

"Это требование практически невыполнимо при реконструкции существующих больниц, однако с учетом кратковременного интенсивного лечения в большинстве больниц зеленая зона может быть безопасно сокращена", - объяснил через пресс-службу замминистра строительства замглавы Дмитрий Волков.

Ведомство уточнит требования к объемно-планировочным решениям инфекционных больниц для организации потоков и устройства санитарных пропускников. Будут установлены требования к помещениям приема и госпитализации больных с инфекционными заболеваниями, палатным отделениям, лабораториям разного уровня биологической опасности и к площадям роботизированных операционных и отделений профилактической дезинфекции и уборки. Также чиновники пропишут требования к организации воздухообмена для отделений радионуклидной диагностики и терапии, а также книгохранилищ.

Для зданий из быстровозводимых конструкций уменьшат ограничение по минимальной ширине коридоров.

"Жизнь и работа в условиях пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, определили новые вызовы для строительной отрасли в целом и особенно в сегменте строительства больниц и других объектов медицинских организаций", - заявили в министерстве.

При изменений свода правил 158 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования" будет учтен опыт строительства быстровозводимых инфекционных больниц в Подмосковье и больниц Минобороны России. В Минстрое считают, что обновление норм проектирования и строительства быстровозводимых больниц позволит сократить сроки строительства до 30-60 дней.

Инфекционную больницу в поселении Вороновское в ТиНАО весной построили за 34 дня. Там возвели около 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Полноценный госпиталь на 800 коечных мест оснащен всем необходимым оборудованием, имеет собственную кислородную станцию, блоки приема и выписки пациентов с "чистыми" зонами, общежития для персонала. Заммэра Москвы Андрей Бочкарев говорил. что при необходимости город готов повторить этот опыт и построить полноценный капитальный госпиталь за месяц.