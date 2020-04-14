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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
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В мэрии рассказали о 40 тыс. вакансий для москвичей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса в Москве изменила столичный рынок труда. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество предложений снижается, многие компании приостановили набор специалистов и заморозили вакансии. Тем не менее, на помощь москвичам, находящимся в поиске работы в это непростое время, приходит центр занятости "Моя работа", который на сегодняшний день готов предложить более 40 тысяч новых вакансий", - рассказала Ракова.

По ее словам, более 1 тыс. людей нашли работу за недавнее время.

"Мы понимаем, что многие предприятия вынуждены сокращать персонал, и люди могут оказаться в непростом финансовом положении. Поэтому наши центры занятости "Моя работа" сейчас активно работают с крупнейшими работодателями и помогают в поиске работы всем желающим. Уже более 1 тыс. людей нашли работу в период эпидемии", - отметила вице-мэр.

Как сообщила Ракова, на рынке труда активный спрос на таких специалистов, как: логисты всех уровней, курьеры, операторы контакт-центров, менеджеры по онлайн продажам, востребованы водители грузовиков, комплектовщики.

"Есть вакансии в ИТ сфере: от специалистов, которые смогут быстро сделать сайты и сервисы по доставке, до продвинутых профессионалов по базам данных, оптимизации онлайн бизнес-процессов, аналитики big data и разработчики искусственного интеллекта", - сказала заммэра.

Ситуация вокруг распространения коронавируса оказала влияние на рынок труда Москвы, и 32% москвичей временно перестали работать. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга "Ромир", поступившие во вторник в "Интерфакс".

Исследование показало, что 30% горожан трудятся неполный рабочий день, и столько же москвичей не ощутили в своей жизни никаких изменений, отмечают в "Ромир".

Согласно опросу, 39% жителей столицы серьезно потеряли в своих доходах.

"Очевидно, что, помимо медицинских угроз, пандемия коронавируса приносит и серьезные социальные изменения. Люди теряют доходы, работу. Вне всякого сомнения, пандемия минует острую фазу, но с социальными последствиями нашим элитам предстоит разбираться серьезно и долго", - сказал президент исследовательского холдинга Андрей Милехин, которого цитирует пресс-служба "Ромир".

Согласно исследованию, 12% жителей столицы остались без работы.

Москва

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